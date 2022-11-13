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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام رامي: لابد من إعطاء الاطفال مهارة تقدير المخاطر لتقييم خطورة الأشياء

هشام رامي
هشام رامي

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن فكرة التحدي لدي المراهقين هي فكرة قديمة وليست بحديثة ولكن الفارق الذي حدث في الوقت الحالي أن التحديات بين الشباب أصبح ينتشر عن طريق "التيك توك" والسوشيال ميديا بشكل عام.

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واضاف "هشام رامي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذه التحديات بين الشباب أصبح مثل تأثير الاصدقاء السوء في السابق قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من توعية الشباب والأطفال من مخاطر هذه التحديات.

وتابع الدكتور هشام رامي أن لابد من إعطاء الاطفال مهارة تقدير المخاطر لتقييم خطورة الأشياء التي يقوم بها.

https://fb.watch/gN8gi7OdFz/

الطب النفسي التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تيك توك اصدقاء السوء المراهقين

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