عبد الحميد بسيوني: كنت واثقا فى الفوز على الأهلي بلقب كأس السوبر

قال عبد الحميد بسيوني نجم كرة القدم المصرية، والمدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش أنه كان يثق فى الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة كأس السوبر المصري الموسم الماضي.

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" كنت أثق فى الفوز على النادي الأهلي خلال مباراة كأس السوبر الموسم الماضي.

وأضاف:" قمت بتهيئة الفريق من أجل الفوز ، وكنت أري أن هناك ثقة فى نفوس اللاعبين ، وجعلتهم يقوموا بدعوة أهاليهم من أجل الفرحة حال الفوز والتتويج على حساب الأهلي.

وتابع:" المباراة كانت مليئة بالاحداث ، وكان هناك إصابة لقلب الدفاع فى طلائع الجيش ، وقمت بغلق المساحات على جميع لاعبي الأهلي ، بجانب أهم المفاتيح في الأهلي مثل على معلول ومحمد مجدي أفشة.

وأكمل:" قمت بدراسة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، واستطعت التفوق عليه".