أخبار التكنولوجيا| نصيحة للملايين من مستخدمي آيفون تجنبا للاختراق.. وفعل هذه الإعدادات فورا.. وحافظ على بطارية هاتفك من الاستنزاف

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة يضم عددا من الإمكانات المميزة للغاية، مع سعر مناسب للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث من المرجح إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يعتقد الكثيرون أن إغلاق تطبيقات الخلفية في هواتفهم هي أهم وسيلة لتوفير بطارية الهاتف المنخفضة، والحفاظ عليها من الاستنزاف، حيث يؤدي مسح تطبيقات الخلفية إلى تعزيز أداء هاتفك وحفظ بياناتك، فيما يقول آخرون بما في ذلك المديرين التنفيذيين في آبل وجوجل، إنها لا تستهلك طاقة البطارية ولا تؤثر على أدائه.

لايتوجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى المحكمة، غدا؛ للدفاع عن مرتبه الذي يقدر بمليارات الدولارات في شركة تسلا، بحسب صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق الجيل الرابع من هواتف iPhone SE وهي أرخص هواتف shoppingmode آيفون والمخصصة لفئة الشباب والفئة المتوسطة، لمن يريدون اقتناء هاتف shoppingmode آيفون بإمكانات مميزة وسعر مناسب، حيث قد يتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل.

تعد واحدة من أفضل الطرق لتجنب هجوم إلكتروني وشيك على هاتفك الآيفون هي ببساطة الحفاظ على تحديثه، من خلال متابعة وتفعيل التحديثات المستمرة التي تطلقها شركة آبل، حيث دائمًا ما تتضمن هذه التحديثات إصلاحات أمنية مهمة.

بين عشية وضحاها، تحول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX ، سام بانكمان فرايد، من رمز لصناعة التشفير أو ملك العملات المشفرة و "المنقذ" في أحيان أخرى، إلى شخصية مخزية، ومسؤولة عن خسائر العملاء التي تقدر بمليارات الدولارات، وأيضا فقد ثروته الشخصية والمقدرة بـ 16 مليار دولار لتصبح صفر.

بدأ تويتر موجة جديدة من حملة التسريح الجماعي لموظفيه التي بدأت منذ أيام، حيث قرر المالك الجديد لـ تويتر، إيلون ماسك، تسريح عدد جديد من الموظفين المتعاقدين مع الشركة في عدد من الأقسام المختلفة، وذلك دون سابق إنذار.