سامح نعمان: قمة المناخ COP 27 جاءت لصالح مصر .. فيديو

قال الدكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة، إن قمة المناخ COP 27 جاءت لصالح مصر، مشيرا إلى أن التجهيزات التي كانت تقوم بها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ للتحول للطاقة النظيفة والمتجددة جعلت مصر مستعدة لاستضافة هذا المؤتمر بسهولة.

واضاف "سامح نعمان" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن أصبح لدي مصر محطة بنبان أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوي الشرق الأوسط ومحطات خليج الزيت وهي محطات الرياح والاولى على مستوي الشرق الأوسط.

وتابع الدكتور سامح نعمان أن منذ عامين مصر وقعت على اكثر من ٢٢ مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذه المذكرات بين الدول الأوروبية الكبري.