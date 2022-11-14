حدث ليلًا| ننشر صورة أحدث ضحايا حادث أتوبيس المنصورة.. تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد.. تركيا تعلن اعتقال منفذ انفجار إسطنبول.. صندوق النقد الدولي يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أكد محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي لم يتأثر فنياً داخل الملعب عقب رحيل عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى الدوري السعودي والفريق استطاع تعويض غيابه فنياً ..المزيد

حصل موقع صدى البلد على صورة أحد ضحايا حادث اتوبيس ميت غمر والذي راح ضحاياه ما يقرب من ٢١ شخصا، وكانت تمكنت قوات الإنقاذ النهري

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس ، أن مسئولو النادي الأهلي قرروا فتح ملف عقد المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بعدما ألمح اللاعب خلال أكثر من فترة ماضية لرغبته في الرحيل من النادي وخوض تجربة الإحتراف الخارجي.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اوليفييه فيران، اليوم الأحد، أن فرنسا طلبت من أوروبا الإسراع في اتخاذ قرار بشأن رفض ايطاليا استقبال سفينة أوشن فايكينج التي تحمل 230 مهاجرا.

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج البريمو أن تصريحات التي أدلى بها عبدالله السعيد لاعب فريق الأهلي السابق وبيراميدز الحالي عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وتوقيعه لنادي الزمالك منطقية..المزيد

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، أن مجلس إدارة النادي الأهلي يترقب، وصول محمود الخطيب رئيس النادي من فرنسا حيث يخضع حالياً لفحوصات طبية هناك من أجل إعلان تفاصيل صفقة القرن الخاصة بإستاد النادي المُزمع إنشاؤه بفرع الأهلي بالشيخ زايد.

قال أشرف شيحة الخبير السياحي، إن البوابة المصرية للعمرة هي بوابة وضعت لتنظم رحلات العمرة وأن يكون لها السيادة للدولة في مثل هذه الرحلات لحماية المعتمرين ضد اي مخاطر لرحلات وهمية أو غير منظمة.

أفادت وكالة تاس الروسية، بسماع صافرات الإنذار في مقاطعة خاركيف الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، مع سماع دوي انفجارات قوية.

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد، أن البلاد على اعتاب فصل الشتاء، الذى سيبدأ يوم 23 ديسمبر، موضحة أن الجميع من الممكن أن نرتدي الملابس الخريفية.

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية حقيقة ضبط أحد الأشخاص الذى يعمل إعلاميا بإحدى القنوات الفضائية، للنصب على المواطنين.

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن تركيا رفضت طلبا من إسرائيل بخصوص ترحيل أعضاء حركة حماس الفلسطينية من الأراضي التركية.

هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر، وكذلك رالف رانجينك المدير الفني السابق للفريق. كريستيانو رونالدو.. مفاجأة مزعجة للزمالك.. ميزانية الأهلي ستقفز إلى 10 مليارات جنيه

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأحر التعازي لمصر والشعب المصري بضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب في محافظة الدقهلية والتي أدت إلى وفاة عدد كبير من الركاب وسقوط العديد من الجرحى.

نشر الأمن التركي صورة المشتبه بتنفيذها انفجار إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا للدكتورة هبة قطب، قائلا الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول .. هل دا وهم ولا حقيقة ؟ .

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين تقسم العالم إلى كتل متعارضة، مما يعيدنا إلى جولة جديدة من الحرب الباردة.

لا تزال تفاصيل المناقشات التي جمعت مؤخرا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس فلاديمير زيلينسكي، تتكشف تباعا عبر تصريحات مسؤولين اطّلعوا على ما جرى الحديث عنه خلف الكواليس.

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الزمالك ليس بحاجة لتدعيم في مركز الجناح الأيسر لأنه يمتلك في هذا المركز الثنائي إبراهيما نداي ومصطفى شلبي. وأضاف عبد الملك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، والمُذاع على فضائية ETC:"حسين الشحات ليس

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة مصر،اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعى من خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينج، إلى فتح حوار بين البلدين، ووضع حدود للمنافسة بين البلدين.

رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان أمس الأحد، وكشفت السكرتيرة الخاصة به عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته وقالت أنه لم يكن يعاني من اي أمراض باستثناء الأمراض الخاصه بأصحاب السن الكبير ، حيث كان حتي الساعات الأولي من صباح اليوم في منزله .

.فريق بحثي يتوصل لأول ابلكيشن عن التوحد ببني سويف