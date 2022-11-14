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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: هناك صفقات في الدوري المصري"تخليص مصالح"

عبدالحميد بسيوني
عبدالحميد بسيوني

كشف عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق، و المدير الفنى السابق لفريق سموحة أنه توجد صفقات فى الأندية بانتقالات اللاعبين “تخليص مصالح” و يوجد لاعبون لا يستحقون التواجد و اللعب فى دوريات القسم الثانى و الثالث.

عبد الحميد بسيونى : هناك صفقات فى الدورى الممتاز تخليص مصالح و يوجد لاعبين لا تستحق التواجد فى الدرجة الثانية و الثالثة

وأوضح عبد الحميد بسيونى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمسية برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه الاعلامى مجدى عبد الغنى أنه يوجد أندية تقوم بالاتفاق مع أحدٍ وكلاء اللاعبين و جميع الصفقات تاتى من خلاله بالاتفاق المسبق .

عبد الحميد بسيوني مجدي عبد الغني سموحة الزمالك دوريات القسم الثانى الدوري الممتاز

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