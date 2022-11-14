نجم الزمالك السابق: هناك صفقات في الدوري المصري"تخليص مصالح"

كشف عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق، و المدير الفنى السابق لفريق سموحة أنه توجد صفقات فى الأندية بانتقالات اللاعبين “تخليص مصالح” و يوجد لاعبون لا يستحقون التواجد و اللعب فى دوريات القسم الثانى و الثالث.

عبد الحميد بسيونى : هناك صفقات فى الدورى الممتاز تخليص مصالح و يوجد لاعبين لا تستحق التواجد فى الدرجة الثانية و الثالثة

وأوضح عبد الحميد بسيونى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمسية برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه الاعلامى مجدى عبد الغنى أنه يوجد أندية تقوم بالاتفاق مع أحدٍ وكلاء اللاعبين و جميع الصفقات تاتى من خلاله بالاتفاق المسبق .