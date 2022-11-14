انطلاق معرض الكتاب بجامعة الأزهر.. اليوم

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات معرض الكتاب الرابع، الذي تعقده المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية لهذا العام، بمقر كلية البنات بجامعة الأزهر، وذلك تلبية لرغبات الباحثات والطالبات بكلية البنات جامعة الأزهر في الاستفادة من إقامة هذا المعرض بما يمكنهم من الاطلاع على المعروضات وشرائها.



ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 17 من نوفمبر الجاري، وسوف يحوي المعرض بين جنباته العديد من الإصدارات القيمة التي تعمق الفكر الوسطي للطلاب وتناقش أيضا القضايا الفكرية المعاصرة بقلب وعقل مفتوح بما يتماشى مع معطيات العصر.