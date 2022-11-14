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كاتب صحفي: قناة السويس حلقة ربط بين مصر والتجارة العالمية |فيديو

الكاتب الصحفي شريف
الكاتب الصحفي شريف سمير

أكد شريف سمير الكاتب الصحفي، أن قناة السويس شريان حيوي للغاية من شرايين اقتصاد الدولة، و هي حلقة ربط بين مصر و التجارة العالمية، و يمكن استغلال ذلك في توطين الصناعة في هذه المنطقة الاقتصادية.

مشروعات قناة السويس

وأضاف شريف سمير أثناء استضافة مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية" صدى البلد"، أن قناة السويس ممر ملاحي مهم للغاية، لمرور الشاحنات، و الحاويات، وذلك يؤدي إلى مزيد من الرواج التجاري.

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أنه يجب إقامة المشروعات في منطقة قناة السويس، لجذب الانتباه لقناة السويس، مؤكداً أن هذه المشروعات تحتاج إلى أدوات لتنفيذها، وذلك من خلال رؤية القطاع الخاص، و رجال الأعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها الدولة.

 

الكاتب الصحفي مصر التجارة العالمية الصناعة المنطقة الاقتصادية قناة السويس

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