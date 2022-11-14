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فيديو جراف

بعضهن تحدى الدريس كود.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان القاهرةالسينمائي الدولي الـ44

صدى البلد

افتتحت دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

اطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي الـ44

ظهرت العديد من النجمات خلال اول يوم من انطلاق المهرجان في دورته الـ44 باطلالات مختلفة فمنهن من التزمت بالدريس كود وهو ما شدد عليه رئيس المهرجان حسين فهمي وهو ما يعني الالتزام بعدم ارتداء الفساتين العارية و الجريئة ومنهن من لم يلتزمن بالدريس كود وظهرت باطلالة ملفته جريئة ومن ابرزهن الفنانة هند عاكف وسلمى ابو ضيف ومايان السيد وغيرهن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

مهرجان القاهرة السينمائي اطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة فساتين الفنانات في مهرجان القاهرة الدريس كود أخبار مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

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