أعضاء البرلمان الأوروبي يؤكدون أهمية تحقيق نتائج طموحة خلال COP27

أكد أعضاء البرلمان الأوروبي المُشاركون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27)، الذي تستضيفه مصر حاليًا في شرم الشيخ، أهمية تحقيق نتائج طموحة تُسهم في إيجاد حلول منصفة لأزمة المناخ العالمية قبل نهاية المؤتمر.

وذكر البرلمان الأوروبي - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ - أن "وفد البرلمان في شرم الشيخ، برئاسة العضو الهولندي باس إيكهوت وأحد المشرعين البارزين في ملف البيئة، سيطرح خلال الأيام المقبلة رؤيته بشأن أزمة المناخ، والتي اعتمدها رسميًا في 20 أكتوبر الماضي، فيما يُنتظر أن يجري الوفد لقاءات عديدة مع وزراء وبرلمانيين ومندوبين آخرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وكندا وتركيا وزيمبابوي وجزر المالديف وبنجلاديش وجزر مارشال على هامش فعاليات المؤتمر".

وأضاف أنه "من المقرر أيضًا أن يلتقي الوفد بالدكتور هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC"، وإنجر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المجتمع المدني المهتمين بملف البيئة، ثم عقد مؤتمر صحفي برئاسة إيكهوت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز يوم الخميس المقبل".

ويستضيف البرلمان الأوروبي حدثًا جانبيًا على هامش كوب - 27 في جناح الاتحاد الأوروبي بعنوان: فرص جديدة للتعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بإزالة الكربون العالمي والتكيف والخسارة" في وقت لاحق من يوم غد /الثلاثاء/.

من جانبه، قال العضو الهولندي بالبرلمان الأوروبي، باس إيكوت، من شرم الشيخ، إنه "بينما تصبح تأثيرات تغير المناخ أكثر وضوحًا كل عام، لا يزال العالم بعيدًا عن المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري أو تنفيذ توصيات اتفاق باريس لعام 2015. لذلك، يجب أن يضمن كوب-27 ألا يصبح هذا العام عامًا ضائعًا. تعتبر المحادثات حول الخسائر والأضرار أمرًا محوريًا في مؤتمر هذا العام؛ حيث يود البرلمان الأوروبي أن يرى مرفقًا للخسائر والأضرار يخرج من شرم الشيخ".

