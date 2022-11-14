عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يتقدم بتعديلات على قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

النائب رامي جلال
النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

تقدم النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين  ، بتعديل على المادة الأولى  من تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، وسأل النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  " من قال إن الترشيد أهم من جودة التمثيل الدبلوماسي ؟  ، وأضاف " لماذا يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية " ، وأقترح أن يكون التعديل سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقال النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين  ، " سنة واحدة لن تكون ذات فائدة فقد يهتم خلالها  بتحقيق مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة لأن مدة العام الواحد قصيرة جدا ، و هذا لا يتماشى مع المصلحة العليا و العبرة بتحقيق  الهدف من الندب بما يحقق الصالح العام " .

و نصت المادة (88):التي تقدم عليها النائب بتعديل على " يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين
بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي. 

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

النائب رامي جلال الحكومة تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الترشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

الأرصاد: المحافظات صاحبة قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار في هذه الحالة.. خاص

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

انخفاض سعر طبق البيض الأبيض إلى 70 جنيها.. تفاصيل

إسكان النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

الهند تدعو مصر لحضور قمة العشرين خلال رئاسة نيودلهي للمجموعة

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

وزيرة البيئة تكشف انجازات الدولة في تمكين المرأة المصرية خلال ندوة بقمة المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

على طريقة رانيا يوسف.. تايلور سويفت بدون بطانة خارج ريد كاربت مهرجان القاهرة

نشرة المرأة| أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ومكمل غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ