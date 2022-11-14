المعمل المركزي: قطاع الزراعة أكبر المتأثرين بـ التغيرات المناخية

قالت الدكتورة نيفين متولي، رئيس قسم الزراعة بدون تربة بالمعمل المركزي للمناخ، إن مصر تستضيف قمة المناخ أو المؤتمر السنوي للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنها تؤثر بالسلب على العالم أجمع وعلى الحياة اليومية.

وأضافت "متولي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الزراعة يتأثر بـالتغيرات المناخية، ويعد أهم قطاع مسئول عن الأمن الغذائي، في ظل مشكلة الزيادة السكانية.

وتابعت أن أى تحرك لزيادة الأسعار يكون له أثرا على المواطنين، وبالتالي كان يجب البحث على تقنية حديثة للزراعة، خاصة وجود مشاكل فى الأرض بصورة أو بأخري فى بعض الأماكن.