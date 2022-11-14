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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحامين : تطبيق الدفع الرقمي في التصديق على العقود

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن تطبيقها منذ العاشر من نوفمبر الجاري، من خلال موظفيها المنتدبين بجميع فروع الهيئة العامة للاستثمار على مستوى الجمهورية، نظام الدفع الرقمي في تحصيل نسبة التصديق على العقود عبر ماكينات (POS) التابعة لبنك مصر.

انطلاقًا من توجه النقابة العامة للمحامين بقيادة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مواكبة التطور التكنولوجي، وتطبيق المنظومة الرقمية بنقابة المحامين ومواكبة اتجاه الدولة، وسعيها في تطبيق نظام الدفع الالكتروني، والحفاظ على المال العام.

 نقيب المحامين، خاطب مطلع نوفمبر الجاري، الأستاذ محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بشأن تطبيق المنظومة الرقمية، وطالب باتخاذ اللازم ومخاطبة فروع الاستثمار بهذا التحول نحو تطبيقها.


 اجتماعات دورية تجرى بمقر النقابة العامة للمحامين، للعمل على الخروج بنظام رقمي يخدم السادة المحامين، بالتنسيق مع كافة الإدارات بما يحفظ أموال السادة المحامين.

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