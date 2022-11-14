انخفاض نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم | شاهد

انخفضت أسعار الخضراوات، اليوم الاثنين ١٤ نوفمبر في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة النخيل بالقاهرة.

في البداية قال عم محمد صاحب أحد محلات الخضروات إن أسعار الخضراوات تشهد انخفاضا نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 35 جنيها للكيلو ،البامية 30 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 6 جنيهات للكيلو ، وسعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو و البصل الاحمر و الابيض 6 جنيهات للكيلو والخيار 12 جنيها للكيلو و الباذنجان الأبيض 6 جنيهات للكيلو.



و تابع الفلفل الرومي والحامي 8 جنيهات للكيلو فيما سجل فلفل الوان15 جنيها للكيلو ،والليمون بـ15 جنيها للكيلو .

كما كشف محمد عن أسعار الفاكهة حيث سجل التفاح الاحمر و الاصفر 30 جنيها للكيلو ، والبرتقال 10 جنيها للكيلو و العنب بـ 15 جنيها للكيلو والكمثري 20 جنيها للكيلو ,المشمش 17 جنيها للكيلو و مشيرا إلى أن البرقوق 35 جنيها للكيلو و الكيوي ب30 جنيها للكيلو ، و الخوخ طعمية 35 للكيلو،والكريز 60 جنيها للكيلو ،و الموز بـ 17 جنيها للكيلو.



تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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