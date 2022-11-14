عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم | شاهد

الخضر والفاكهة
الخضر والفاكهة

انخفضت أسعار الخضراوات، اليوم الاثنين ١٤ نوفمبر  في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم  أسعار الخضروات والفاكهة  فى سوق مدينة النخيل بالقاهرة.

في البداية قال عم محمد صاحب أحد محلات الخضروات إن أسعار  الخضراوات تشهد انخفاضا نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 35 جنيها للكيلو ،البامية 30 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 6 جنيهات للكيلو ،  وسعر البطاطس 8 جنيهات  للكيلو و البصل الاحمر و الابيض 6 جنيهات للكيلو  والخيار 12 جنيها للكيلو و الباذنجان الأبيض 6 جنيهات للكيلو.


و تابع الفلفل الرومي والحامي 8 جنيهات للكيلو فيما سجل فلفل الوان15 جنيها للكيلو  ،والليمون بـ15 جنيها للكيلو . 

كما كشف محمد عن أسعار الفاكهة حيث سجل التفاح الاحمر و الاصفر 30 جنيها للكيلو  ، والبرتقال 10 جنيها للكيلو و العنب بـ 15 جنيها للكيلو والكمثري 20 جنيها للكيلو ,المشمش 17 جنيها للكيلو و مشيرا إلى أن البرقوق 35 جنيها للكيلو و الكيوي ب30 جنيها للكيلو ،  و الخوخ طعمية 35 للكيلو،والكريز 60 جنيها للكيلو ،و الموز بـ 17 جنيها للكيلو.


تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

https://fb.watch/gNZwFpiier/

https://fb.watch/gNZBkwhQZI/

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

يستهدف الأطفال وتحذيرات للآباء.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق الوقاية

الأرصاد: المحافظات صاحبة قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار في هذه الحالة.. خاص

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال.. الأهلي يرفض لاعبا برازيليا من أجل نجم بيراميدز.. ومايان السيد في فيديو راقص احتفالاً بعيد ميلادها

قريبا.. تشغيل محطة مياه الحوطا الشرقية في ديروط بتكلفة 35 مليون جنيه

احتفالاً بعيد ميلادها.. مايان السيد في فيديو راقص عبر إنستجرام: «25 مبارك وسعيد»|شاهد

هيدي كرم تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام.. فيديو

فرج عامر: الأهلي يرفض لاعبا برازيليا من أجل عيون نجم بيراميدز

بجانب شجرة الميلاد.. شاهد نسرين طافش تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

بمكياج جذاب.. دارين حداد تستعرض جمال ملامحها في أحدث ظهور لها

فرج عامر: الإسماعيلي يرغب في بيع عبد الرحمن مجدي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الري : أعمال حماية لـ 200 كيلو متر من السواحل المصرية

وزير الري: مشكلة غزو مياه البحر تهدد الملايين ممن يعتمدون على الزراعة

رابطة الأندية تصدم الأهلي.. معاقبة 986 مشجعا في مباراة الداخلية بالدوري

انقطع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا .. فهل أصبحت مطلقة؟ الإفتاء تجيب

اليوم.. اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

إسرائيل تحذر مجددًا من السفر غير الضروري لـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين غريبة.. هند عاكف تثير الجدل بإطلالتها في المهرجانات.. شاهد

أمينة خليل بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صغيرة 20 سنة.. نرمين الفقي تتألق في إطلالة أنيقة بمهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ