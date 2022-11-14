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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعاد الصباح تحصل على درع القدس للإنتماء والعطاء

صدى البلد

منح صندوق ووقفية القدس درع القدس للإنتماء والعطاء لعام 2022، للدكتورة سعاد الصباح تقديرا لعطائها ودعمها للمشاريع الخيرية والتنموية في مدينة القدس، ولمواقفها النضالية المشرفة في دعم القضية الفلسطينية، بناءا على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 12 للعام الجاري. وقد نظم الصندوق احتفالية بدولة الكويت حضرها ممثلون من صندوق تمكين القدس، منهم رئيس مجلس الإدارة منيب رشيد المصري و ميشيل الصايغ و الدكتور عماد أبو كشك وعضو الهيئة العامة عمر المصري ، ومدير صندوق تمكين القدس طاهر الديسي، ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ، و الشيخ مبارك العبد الله المبارك الصباح و الشيخة شيماء العبد الله المبارك الصباح .

وقال منيب رشيد المصري، ان القدس فى قلب كل عربي، وعلى أبناء القدس ان يكرموا من يحمل لوائه ويساند ابنائه ويدعم موقفهم، موجها التحية الى الدكتورة سعاد الصباح لدعمها الدائم لفلسطين.

وأكد الدكتور عماد أبو كشك ،رئيس جامعة القدس وأمين سر صندوق ووقفية القدس، أن الصباح ركيزة من الركائر الرئيسة لدعم صندوق ووقفية القدس وتنمية مشاريعه الخيرية، ما كان له أثرا كبيرا في المساهمة تعزيز صمود المقدسيين ، مؤكدا ان جامعة القدس والتي تعتبر أكبر مؤسسة مقدسية وبذرة كويتة زرعت لتصبح منارة علمية في القدس.

 وقال الشيخ ناجح بكير ،نائب مدير عام أوقاف القدس ومسؤول التعليم الشرعي في المسجد الأقصى المبارك ، إن القدس واهلها يعتزون بكل عربي يدعم قضيته ويسعي لاستمرار دوره مشيدا بالدور العربي للصباح، فى تقديم المساعدات لاستمرار دوره ، واستذكر الشيخ بكيرات مواقف الشيخة سعاد الصباح حين استشهدت الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وحين أقيلت الوزيرة مي بنت محمد آل خليفة قائلا هذه مواقف بطولية عروبية أصيلة .

من جهته علق المطران عطا الله حنا بأن الصباح سيدة المواقف النضالية، وسيدة الشعر والأدب والفن .

وفي الختام قدم الوفد الفلسطيني درع القدس للإنتماء والعطاء وبراءه الدرع لعائلة الشيخة سعاد الصباح ، وتعتبر الدكتورة سعاد محمد الصباح ، أول سيدة تحصل على درع القدس للإنتماء والعطاء الذي يمنح سنويا، وقد منح في الاعوام السابقة لعدد من الحكام منهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، والشيخ صباح الأحمد الصباح .

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