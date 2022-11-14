عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: مشكلة غزو مياه البحر تهدد الملايين ممن يعتمدون على الزراعة

صدى البلد

انطلقت فعاليات "يوم المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 ، وبدأ ت اليوم ثاني جلسة ترأسها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبعد إطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود" في منطقة البلو زون.

 

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إن بالرغم من اختلاف الموقع الجغرافي لمصر  مع هولندا لكنها تواجه نفس مشكلة غزو مياه البحر -إذ يقع ثلثا مساحة هولندا تحت مستوى سطح البحر - وهو ما يعرضها لمخاطر ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى مشكلة تسلل المياه الجوفية، وهي المشكلة التي تواجهها دلتا نهر النيل في مصر، ومن ثم تهدد مخزون مصر الجوفي وملايين البشر الذين يعتمدون على الزراعة وبالتالي يضطرون للجوء إلى مهن أخرى.

 

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود AWRE ومبادرة IPDC وتابع أن مصر تعتمد بنسبة 97‎%‎ على مياه النيل لتلبية احتياجاتها لذلك تهتم الآن بحالة المياه في أعالي النيل .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

يستهدف الأطفال وتحذيرات للآباء.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق الوقاية

الأرصاد: المحافظات صاحبة قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار في هذه الحالة.. خاص

ترشيحاتنا

وزير الري : أعمال حماية لـ 200 كيلو متر من السواحل المصرية

وزير الري: مشكلة غزو مياه البحر تهدد الملايين ممن يعتمدون على الزراعة

رابطة الأندية تصدم الأهلي.. معاقبة 986 مشجعا في مباراة الداخلية بالدوري

انقطع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا .. فهل أصبحت مطلقة؟ الإفتاء تجيب

اليوم.. اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

إسرائيل تحذر مجددًا من السفر غير الضروري لـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين غريبة.. هند عاكف تثير الجدل بإطلالتها في المهرجانات.. شاهد

أمينة خليل بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صغيرة 20 سنة.. نرمين الفقي تتألق في إطلالة أنيقة بمهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ