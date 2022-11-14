وزير الري: مشكلة غزو مياه البحر تهدد الملايين ممن يعتمدون على الزراعة

انطلقت فعاليات "يوم المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 ، وبدأ ت اليوم ثاني جلسة ترأسها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبعد إطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود" في منطقة البلو زون.

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إن بالرغم من اختلاف الموقع الجغرافي لمصر مع هولندا لكنها تواجه نفس مشكلة غزو مياه البحر -إذ يقع ثلثا مساحة هولندا تحت مستوى سطح البحر - وهو ما يعرضها لمخاطر ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى مشكلة تسلل المياه الجوفية، وهي المشكلة التي تواجهها دلتا نهر النيل في مصر، ومن ثم تهدد مخزون مصر الجوفي وملايين البشر الذين يعتمدون على الزراعة وبالتالي يضطرون للجوء إلى مهن أخرى.

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود AWRE ومبادرة IPDC وتابع أن مصر تعتمد بنسبة 97‎%‎ على مياه النيل لتلبية احتياجاتها لذلك تهتم الآن بحالة المياه في أعالي النيل .