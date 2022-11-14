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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استضاف كينيدي .. هدم فندق تاريخي في فلوريدا الأمريكية | فيديو

تدمر فندق دوفيل التاريخي
تدمر فندق "دوفيل" التاريخي

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، بعد سنوات من الإهمال، هُدِم فندق شهير في فلوريدا الأمريكية بعدما استضاف شخصيات سياسية من حجم جون كينيدي، وأخرى من عالم الفن، مثل فرقة البيتلز الشهيرة، في ستينيات القرن المنصرم.

وتم هدم فندق "The 17-story Deauville Beach Resort" الذي يعد منتجعاً سياحياً أيضاً في ميامي أمس، الأحد، واستخدم المهندسون متفجرات خاصة للقيام بالمهمة.

وبني فندق "دوفيل" الشهير عام 1957 وفيه خاطب جون كينيدي الجناح الشاب للحزب الديمقراطي (الديمقراطيون الشباب في أمريكا) عام 1961، بينما قدمت فرقة البيتلز أحد عروضها فيه عام 1964.

 

 مهمل لسنوات

وكان العقار مهملاً لسنوات بعد إغلاقه نهائياً عام 2017 إثر حريق ناتج عن خلل كهربائي.

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