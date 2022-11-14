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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الطريق .. الدولار الأمريكي يتراجع عالميا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

في أسواق الصرف الأجنبي، لا توجد تجارة رابحة إلى الأبد وما يرتفع يجب أن ينخفض حتما، إنه القانون الأساسي للجاذبية الذي بمجرد أن تصل الرهانات المؤكدة إلى ذروتها في نهاية المطاف، فإنها تميل إلى التراجع.

ونفس المصير ينتظر العملة الأكثر تفضيلا في السوق على مدى السنوات القليلة الماضية حيث يبدو أن تجارة الدولار الأمريكي القوية قد وصلت إلى نهاية الطريق وأنها مجرد مسألة وقت قبل أن تنهار.

وحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية، فإنه يبدو أن الحرب في أوكرانيا، والتوقعات الجيوسياسية المتدهورة، ومكافحة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم، جعلت الدولار الأمريكي العملة المفضلة لحماية الملاذ الآمن. ولكن الآن بعد أن تم أخذ كل الأخبار السيئة في الاعتبار، بدأ ثيران الدولار في الوصول إلى المخارج من ما كان تجارة مكتظة للغاية في العامين الماضيين. الاسترخاء العظيم جار بالفعل.

ومن المؤكد أن أنباء الأسبوع الماضي بأن تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا تباطأ بأكثر من المتوقع إلى 7.7 في المائة في أكتوبر، من 8.2 في المائة في سبتمبر، قتلت الآمال في أن المعدل الرئيسي ربما يكون قد بلغ ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو.

والخبر السار الآخر هو أن معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، تراجع مرة أخرى إلى 6.3 في المائة في أكتوبر من 6.6 في المائة في الشهر السابق، مما يؤكد أن موجة ارتفاع الأسعار التي عصفت باقتصاد الولايات المتحدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير قد تكون قد تجاوزت أسوأ حالاتها.

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وإذا كان هذا هو الحال، فسوف يحتاج صقور التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة ضبط أنظارهم حول المدى الذي يجب أن تذهب إليه زيادات أسعار الفائدة في الدورة الحالية.

ولا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، لكن التباطؤ في الأشهر القليلة الماضية سيلقي بظلال من الشك على عزم البنك المركزي على مواصلة تجاوز توقعات التضخم مع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، والتي نفذها في أربعة اجتماعات سياسية على التوالي.

وقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قلقا من أنه لا يستطيع إظهار أي ضعف في معركته ضد التضخم، لكنه لا يستطيع الاستمرار في ضرب الاقتصاد الذي انخفض بالفعل إلى الركود الفني في وقت سابق من هذا العام. 

وعلي ما يبدو دورة التشديد التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن دفعت سعر الفائدة على أموال بنك الاحتياطي الفيدرالي من الصفر تقريبا في بداية العام إلى 4 في المائة، ليست العامل الوحيد الذي أدى إلى تفاقم الظروف النقدية في الاقتصاد، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تقليص ميزانيته العمومية بعد فورة مشتريات الديون التي تمت في إطار برنامج التيسير الكمي، وبدأ المعروض النقدي M1 بالفعل في الانكماش.

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