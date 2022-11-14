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أخبار البلد

"نماذج تنموية في مواجهة التغيرات المناخية".. جلسة نقاشية لمؤسسة مصر الخير

صدى البلد

تشارك مؤسسة مصر الخير اليوم  في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنطقة الخضراء تحت عنوان “نماذج تنموية في مواجهة التغيرات المناخية” وذلك بجناح وزارة التضامن الاجتماعي بمؤتمر أطراف اتفاقية المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المنعقد حاليا في شرم الشيخ من داخل المنطقة الزرقاء. 

ويشارك في الجلسة كل من  الدكتورة إقبال السمالوطي، رئيس جمعية حواء المستقبل، وعضو مجلس امناء مؤسسة مصر الخير، والدكتورة  نجوي السيد، رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عباس استشاري الابتكار وريادة الاعمال بمؤسسة مصر الخير.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى السيد، رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، إن المقترحات البحثية التي ستشارك بها مؤسسة مصر الخير لحلول التنمية المستدامة، من جانب قطاع البحث العلمي يأتي في مقدمتها الابتكار وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تسهم في تمكين القرى أكثر احتياجا في مصر البحث العلمي هدفه دعم المشروعات البحثية لإيجاد حلول للمشاكل حرجة ومزمنة في مجالات المياه والطاقة والصحة والغذاء والزراعة. 

ونوهت بأنه تم تمويل حوالي ٤٠ مشروعا بحثيا و٢٠% من المشروعات عن التغيرات المناخية في مجال المياه منها محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه الرمادية وتغطية قنوات الرى بالالواح الشمسية وتنقية المياه بالحفظ الضوئي تنقية مياه الأمطار - مياه الصرف الزراعي - مياه الصرف الصحي وتم تجربة الوحدة في محطة الصرف الصحي بقرية القنايات بالشرقية . 

وأوضحت أنه في مجال مجال الزراعة هناك مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين لتحسين خواص التربة لتوفير كميات المياه والاسمدة المستخدمة والتي تعتبر أحد أهم الملوثات المتسببة في التغيرات المناخية من خلال المصانع وتلويث الهواء والمياه الجوفية ايضا.
وأشارت إلى انتاج سلالات من الأرز نتحمل الملوحة بدرجة عالية تصلح للزراعة تحت ظروف الأرض الملحية ويمكن  و ريهم  بمياه ري مخلوطة
واضاف دكتورة نجوي السيد أن هناك اهتمام بمجال الطاقة انتاج الغاز الحيوى باستخدام الطاقة الشمسية وتحسين وزيادة إنتاج الغاز الحيوي، وايضا فتح دعوة جديده في مجال إعادة تدوير جميع المخلفات واستخدامها في مجال مواد البناء

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