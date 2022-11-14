الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعلن عن قبول دفعة جديدة ببرنامج الماجستير

في الحوكمة ومكافحة الفساد

أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن قبول دفعة جديدة من الوافدين الناطقين باللغة العربية للدراسة ببرنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك سعيًا من هيئة الرقابة الإدارية لبناء وتعزيز الكفاءات في مجال مكافحة الفساد والحوكمة إعلاءً لقيم النزاهة والشفافية عبر مختلف الشرائح والدرجات العلمية وإيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد ١٢ مقرر دراسي مقسمة على فصلين دراسيين لتناول مختلف الموضوعات الخاصة بالإدارة، الاقتصاد، الموارد البشرية، التسويق، إدارة المخاطر والأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الفساد.

ويبدأ التقديم بالبرنامج خلال الفترة من ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

للإطلاع على تفاصيل البرنامج : https://academy.aca.gov.eg/Courses/Course/44798