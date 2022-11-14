في أولى مباريات "إينو".. الفيوم يفوز على أسمنت أسيوط بثنائية خارج ملعبه

نجح الفريق الأول لكرة القدم في الفوز على مضيفه، فريق أسمنت أسيوط، بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب أسمنت أسيوط، في إطار مباريات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، في أولى مباريات خالد إينو، المدير الفني الجديد للفيوم.

امتلك فريق الفيوم زمام المباراة، مع بداية الشوط الأول، واستطاع أن يتقدم بهدف أول عن طريق سعيدو، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، وَسَط سيطرة ميدانية، وتراجع كبير من جانب صاحب الأرض فريق أسمنت أسيوط..

احتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل من ضائع، في الشوط الأول، نجح خلالها، فريق الأسمنت في العودة بهدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

على نفس وتيرة الشوط الأول بدأ الفيوم الشوط الثاني، وَسَط استحواذ ميداني، وتراجع ودفاعات كبيرة من جانب فريق الأسمنت، إلا أن إصرار اللاعبين ورغبة المدير الفني خالد إينو في الحصول على 3 نقاط، أدى إلى نجاح الفيوم في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز، عن طريق عفرتو، في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وحصد الفيوم بذلك أول فوز له في الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني القدير خالد إينو.

و بهذه النتيجة رفع الفيوم رصيده إلى 6 نقاط.