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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مباحثات مصرية ألمانية في قطاع البترول لمواجهة الانبعاثات الكربونية

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال الاجتماع

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،  ستيفان ونزيل نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخى للشئون النيابية بجمهورية ألمانيا والوفد المرافق له ،على هامش المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27 .

 

وأكد الملا خلال لقائه مع الوفد الألمانى  ، على ترحيبه بمشاركة الوفد الألمانى بالقمة التى تعد من أكبر دورات قمة المناخ واهتمام العالم بها ، حيث أنها قمة تنفيذ التعهدات المناخية ومن هنا جاءت مشاركة الجميع للوصول إلى حلول تحقق أهداف الاستدامة وإزالة الكربون وتخفيض الاحتباس الحرارى ،كما لفت لأهمية وضع يوم إزالة الكربون ضمن الأيام الرئيسية للقمة من حيث وضع الجميع فى نسق واحد وعدم استثناء أحد فى وضع الحلول .

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وأشار إلي  مشاركة قادة العالم بالقمة ومن الحضور كان المستشار الألمانى أولاف شولترز  ومشاركته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المائدة المستديرة حول مستقبل الطاقة بالقمة ، وكذلك إعلان النوايا المشترك للتعاون فى مجال الهيدروجين  والغاز المسال بين الحكومين المصرية والألمانية،  الذى جاء امتداداً للتعاون المصرى الألمانى والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين مدعومة بالتفاهم والتقارب بين القيادة السياسية فى مصر وألمانيا ، كما لفت إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى مجال البحث والإنتاج وتنمية الاكتشافات البترولية والغازية فى ظل الفرص المتاحة لمصر لزيادة الإنتاج من الغاز وتصدير الفائض وبخاصة لأوروبا لسد جانب مهم من احتياجاتها من الغاز.

وثمن ونزيل ما قدمته مصر البلد الجميل خلال استضافة قمة المناخ والتنظيم المتميز ودعوة العالم للحديث بلغة موحدة حول التحول الطاقى و خفض الانبعاثات فهذا الموضوع يهم الجميع وخاصة مع وجودنا فى COP 27  قمة تنفيذ التعهدات ،  وأوضح أن ألمانيا التى تتلقى الغاز من بولندا وغيرها ،  لديها تجارب متميزة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ولديها القدرة على إنتاج الأمونيا ومنفتحة على مزيد من التعاون البناء مع مصر ، وأنها تعمل على مناقشة مشروعات مستقبلية لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز  على المدى الطويل، ووجه الدعوة للوزير  للمشاركة فى الدورة التاسعة من مؤتمر (حوار التحول الطاقى فى برلين )، الذى يعقد خلال شهر مارس المقبل.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مال واعمال قمة المناخ COP 27 اخبار مصر ازالة الكربون Finance Real Estate

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