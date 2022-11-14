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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العاهل الأردني: سنعمل مع الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام

صدى البلد

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن بلاده ستواصل العمل مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها العاهل الأردني، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين الشقيقة.

وشدد العاهل الأردني، خلال البرقية، على مواصلة العمل مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى الحرص على توطيد العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وفلسطين وشعبيهما الشقيقين، ودعم آفاق التعاون والتنسيق المشترك، متمنيا أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الرئيس عباس بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بنيل حقوقه العادلة والمشروعة.
 

لعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الفلسطينيين والعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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