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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : حافظ على فلوسك

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، خذ وقتك قبل الشروع في اتخاذ قرار لتجنب الأخطاء في المستقبل.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن خطط السفر قد تعمل بشكل جيد اليوم لكنها لن تفي بتوقعاتك، إذا تم إلغاء حجوزاتك أو مرض صديقك ، فابحث عن خطة مختلفة دون أن تشعر بالإحباط، لا يُقصد من الأشياء أن تكون مثالية على الإطلاق، يمكنك تزيين الديكورات الداخلية لمنزلك بعناصر جمالية، قد يساعدك ذلك على التخلص من التوتر.

توقعات برج القوس مهنيا

شخصيتك وأساليب عملك كافية لجذب كل فرد للعمل معك.

توقعات برج القوس صحيا

صحتك جيدة يمكنك أن تكمل التمرين وتقوم بنزهة طويلة دون أي إزعاج.

توقعات برج القوس عاطفيا

قم بتشغيل الموسيقى الهادئة ، وأشعل شمعة لقضاء ليلة رومانسية مع شريك حياتك بعد يوم طويل من التوتر في العمل.

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

بدأت أموالك في الاستقرار قليلاً، هذا لا يعني أنه يمكنك أن تكون متساهلًا تجاهه، حافظ على كل ما يتعلق بالمال بأقصى قدر من الإخلاص .

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