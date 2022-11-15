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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل| 5 سيارات أوتوماتيك تحت 150 ألف جنيه..صور

5 سيارات أوتوماتيك
5 سيارات أوتوماتيك تحت 150 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي أنواع متعددة من السيارات، حيث تناسب هذه الإصدارات المواطنين المصريين واحتياجاتهم، وتساعدهم علي الفسر والتنقل بأقل تكلفة وبسهولة وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها ومنها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات أوتوماتيك تحت 150 ألف جنيه :

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1-رينو ميجان موديل 2005

زودت سيارة رينو ميجان بمحرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأخضر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 179999الف/كم، ويوجد بها دهانات بسيطة نتيجة خرابيش، وتحتوي علي كاوتش جديد وبطارية جديدة، وبها رخصة سارية لمدة عام .

رينو ميجان موديل 2005

تعرض سيارة رينو ميجان موديل 2005 للبيع بسعر 136 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

2-اوبل فيكترا B2 موديل 2000

تستمد سيارة اوبل فيكترا B2  قوتها من محرك 2000 سي سي، مقترن بناقل حكرة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الاخضر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي اكثر من 200000 الف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها اى دهانات داخلية، وتحتوي علي تكيف قوي، وزجاج كهربائي، ووحدة رفع، وسنتر لوك، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية.

اوبل فيكترا B2 موديل 2000

يصل سعر سيارة اوبل فيكترا B2 موديل 2000 إلي 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-سوبارو امبريزا موديل 2005

تحتوي سيارة سوبارو امبريزا علي محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 179999 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية عدا الشنطة .

سوبارو امبريزا موديل 2005

تقدم سيارة سوبارو امبريزا للبيع بسعر 110 ألف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

4-فولكس فاجن باسات موديل 2000

تمتلك سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2000 محرك سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 179999 الف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية عدا السقف، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي كاوتش جديد وعفشه جديدة.

فولكس فاجن باسات موديل 2000

تأتي سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2000  للبيع بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5-هوندا سيفك موديل 1993

تظهر سيارة هوندا سيفك موديل 1993  بمحرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 139999 الف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية نظافة، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية .

هوندا سيفك موديل 1993

تتوافر سيارة هوندا سيفك موديل 1993  للبيع بسعر 93 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

رينو ميجان موديل 2005 اوبل فيكترا B2 موديل 2000 سوبارو امبريزا موديل 2005 فولكس فاجن باسات موديل 2000 هوندا سيفك موديل 1993

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