أخبار التعليم| رضا حجازي يعتمد حركة تغييرات جديدة بخريطة قيادات الوزارة.. خبير يكشف أهمية توجيه الطلاب والمعلمين للمشروع الوطني للقراءة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة القليوبية في مجالات التعليم والتدريب

وقع الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب ودعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

الطالب المنتج.. رئيس جامعة الفيوم يفتتح الموسم الخامس لمعرض الصناعات الصغيرة

شهد أ.د. ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه أ.د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، افتتاح الموسم الخامس من معرض الصناعات الصغيرة تحت عنوان "الطالب المنتج" والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكافة الكليات، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ بالمسرح المكشوف بالحرم الجامعي.

بالعربية الفصحى أبرزها.. تعرف على شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

أعلنت أسرة من أجل مصر المركزية عن إقامة مسابقة في مجال القصة القصيرة، في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية وعي الشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وباشراف الدكتور حاتم ربيع رائد الأسرة.

"مهارات الترجمة من اللغة التركية للعربية" .. ورشة عمل مجانية بآداب عين شمس

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية بعنوان : " مهارات الترجمة من اللغة التركية للعربية" لطلاب قسم اللغات الشرقية وآدابها اليوم الاثنين الموافق ١٤/ ١١ /٢٠٢٢.

جامعة حلوان: تحضير مقررات دراسية عن التنمية المستدامة والتغيرات المناخية

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم توجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس، على أن يبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني، أو العام الدراسي المقبل بحد اقصى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن.

رئيس جامعة حلوان: برامج تدريبية لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعك حلوان، إن البرامج والدورات التدريبية المختلفة تأتي من ضرورة تسلح الطلاب والخريجين من الجامعات بالمهارات المختلفة حتى يكونوا مؤهلين لمواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل.

خبير تعليم يكشف أهمية توجيه الطلاب والمعلمين للمشروع الوطني للقراءة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولًا لمجتمع يتعلم و يفكر و يبتكر، وهـو ما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويتوافق مع أجندة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

آثار عين شمس تعقد المجلس الثاني عشر للكلية

عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، يوم الاثنين 14/ 11/ 2022 م اجتماعه الشهرى الثاني عشر بقاعة مجلس الكلية برئاسة الدكتور حسام طنطاوى، القائم بأعمال عميد الكلية ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والسادة رؤساء الأقسام العلمية، والسادة أعضاء المجلس.

250 طالبا بطب الإسماعيلية الجديدة الأهلية ينتظمون بالدراسة في مقرها شرق القناة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأن طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بكلياتها المختلفة انتظموا بالدراسة في مقرها الجديد بمدينة الإسماعيلية الجديدة، لافتاً إلى أن الجامعة الجديدة شهدت اليوم الاثنين استقبال طلاب كلية الطب.

التربية والتعليم تصدر كتابا دوريا بشأن تنظيم مسابقة مدرسة صديقة للبيئة

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم كتابًا دوريًا بشأن تنظيم مسابقة للتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية، في إطار النجاح الذى حققته مصر في استضافة "مؤتمر قمة المناخ 2022" "COP27"، بشأن قضايا التغيرات المناخية، والمُنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

رائد المناخ ومحافظ سيناء يتفقدان توربيدة رياح ابتكرها طلاب هندسة عين شمس

تفقد اليوم الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27)، حيث استمعا لشرح تفصيلي من د. أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة بالجامعة، حول أبرز إنجازات وجهود جامعة عين شمس في مجال التحول للأخضر وكذلك التعرف على توربيدة الرياح ASU wind التى ابتكرها طلاب كلية الهندسة والتى حصدت المركز الأول عالمياً في كبريات المسابقات الدولية وهي مصرية الصنع بنسبة ١٠٠ %.

رضا حجازي يعتمد حركة تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التعليم

علم موقع “صدى البلد”، من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم قرر تكليف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتولي منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم.