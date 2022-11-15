أقل سعر دولار في البنوك اليوم 15-11-2022

بلغ أقل سعر دولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-11-2022؛ ليسجل 24.32 جنيه للشراء و 24.42 جنيه للبيع وذلك علي مستوي البنوك العاملة بمصر من بنوك القطاع الخاص.

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في أحد بنوك القطاع الخاص العربية و هو بنك البركة.

وشهد سعر الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعد ان ارتفع أمس بمقدار قرش واحد في المتوسط بالبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي



قال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 24.37 جنيه للشراء و 24.45 جنيه للبيع.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه حوالي 24.43 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع و ذلك في مصرف أبوظبي الاسلامي.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.36 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك مصر، البنك الأهلي، بلوم، قناة السويس"



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.38 جنيه للشرا و 24.45 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.



متوسط السعر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 24.39 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع.





ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.46 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك".

مؤشر الجنيه



من جانبه قال الدكتور طلعت شحاتة، الخبير المصرفي، إن إعلان البنك المركزي المصري، المضي قدما لتطبيق مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب بدلا من الدولار، يستهدف ربط العملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

أضاف " شحاتة " في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب، تضمن الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب.

أوضح "شحاته" أن الفترة الراهنة تستهدف وضع آليات أكثر مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع بما لا يضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي موضحا أن مؤشر الجنيه المصري امام العملات الأجنبية الأخري والذهب يدعم تلك التوجهات علي الرغم من أن المنظومة الجديدة ستأخذ بعض الوقت لتطبيقها في الوقت الحالي .

أذون خزانة بالدولار

وطرح البنك المركزي اليوم، أذون خزانة من أجل 364 يوما بعملة الدولار بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار نيابة عن وزارة المالية، حيث بلغ حجم الغطاء المقبول بلغ 1.612 مليار دولار بإجمالي طلبات إكتتاب وصلت لـ 24 مستثمر.

ووصل أقل سعر فائدة مقبول للطرح لغت 4.59% وأعلي عائد لسعر الفائدة المقبول 4.6%، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول بلغ 4.59%.

لماذا يتم طرح أذون خزانة

وتلجأ الحكومة للإقتراض بألية أذون الخزانة لتمويل المشروعات من الاسهامات من ودائع المصريين في الداخل أو في الخارج وهذا الإيداع يتم سنويا.

وتعتبر أداة أذون الخزانة ليست جديدة وتعتمد عليها الدولة لتمويل الموازنة العامة للدولة وميزانيتها من خلال أذون الخزانة، وتعلن عنها الدولة سنويا في حالة وجود عجز في الموازنة العامة وتلجأ وزارة المالية للاتفاق مع البنك المركزي لتعويض هذا العجز من خلال الاستدانة الداخلية من ودائع المصريين في الداخل أو الخارج.

ويتم طرح أذون الخزانة هذه المرة في مزاد عالمي وهذا لأنها تعلن بالدولار وليست بالعملة المحلية، وبالتالي الدولة تحتاج في ظل هذه الظروف زيادة الاحتياطي النقدي حتى يتم تغطية احتياجات المصريين على الأقل لمدة 3 شهور قادمة، وهذا المزاد هو الذي يحدد الفائدة على الأذون.

