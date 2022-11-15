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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات هاتشباك 2023 تبدأ من 41 ألف ريال سعودي ..صور

5 سيارات هاتشباك
5 سيارات هاتشباك 2023

يضم السوق السعودي العديد من طرازات السيارات الهاتشباك موديل 2023، حيث نالت هذه الإصدارات أعجاب المواطنين السعوديين، لما تحتوي علية من مميزات تكنلوجية حديثة تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة دون الشعور بمشقة أو تعب .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ  5 سيارات هاتشباك 2023  تبدأ من 47 ألف ريال سعودي :

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1-ميتسوبيشي سبايس ستار هاتشباك موديل 2023

تستمد سيارة ميتسوبيشي سبايس ستار قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران يصل إلي 106 نيوتن/ متر، وقوة حصانة تصل إلي 78 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 4.1 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.8 ثانية.

ميتسوبيشي سبايس ستار هاتشباك موديل 2023

تبدا أسعار سيارة ميتسوبيشي سبايس ستار من 41.400 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 46.000 ألف ريال سعودي .

2-كيا بيكانتو هاتشباك موديل 2023

تحتوي سيارة كيا بيكانتو علي محرك سعة 1200 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 122 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 84 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.0 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة قدرها 13.7 ثانية .

كيا بيكانتو هاتشباك موديل 2023

تتوافر سيارة كيا بيكانتو بسعر 47.148 ألف ريال سعودي .

3-كيا ريو هاتشباك موديل 2023

تمتلك سيارة كيا ريو محرك سعة 1400 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 133 نيوتن/متر، وينتج قوة حصانيه تصل إلي 100 حصان، ومقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 12.5 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 6.0 ثانية.

كيا ريو هاتشباك موديل 2023

يبلغ سعر سيارة كيا ريو 71.758 ألف ريال سعودي .

4-بيجو 208 هاتشباك موديل 2023

تعتمد سيارة بيجو 208 علي محرك سعة 1200 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 130 حصان، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل السيارة إلي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية .

بيجو 208 هاتشباك موديل 2023

يتراوح سعر سيارة بيجو من 81.650 ألف ريال سعودي، إلي 94.300 ألف ريال سعودي .

5-أبارث 595 هاتشباك موديل 2023

تظهر سيارة أبارث 595 بمحرك سعة 1400 سي سي، يخرج عزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 175 حصان، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل السيارة إلي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 6.9 ثانية .

أبارث 595 هاتشباك موديل 2023

تتوافر سيارة أبارث 595 بسعر يبدا من 130 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 140 ألف ريال سعودي .
 

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