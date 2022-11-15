5 سيارات هاتشباك 2023 تبدأ من 41 ألف ريال سعودي ..صور

يضم السوق السعودي العديد من طرازات السيارات الهاتشباك موديل 2023، حيث نالت هذه الإصدارات أعجاب المواطنين السعوديين، لما تحتوي علية من مميزات تكنلوجية حديثة تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة دون الشعور بمشقة أو تعب .
يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات هاتشباك 2023 تبدأ من 47 ألف ريال سعودي :
1-ميتسوبيشي سبايس ستار هاتشباك موديل 2023
تستمد سيارة ميتسوبيشي سبايس ستار قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران يصل إلي 106 نيوتن/ متر، وقوة حصانة تصل إلي 78 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 4.1 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.8 ثانية.
تبدا أسعار سيارة ميتسوبيشي سبايس ستار من 41.400 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 46.000 ألف ريال سعودي .
2-كيا بيكانتو هاتشباك موديل 2023
تحتوي سيارة كيا بيكانتو علي محرك سعة 1200 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 122 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 84 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.0 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة قدرها 13.7 ثانية .
تتوافر سيارة كيا بيكانتو بسعر 47.148 ألف ريال سعودي .
3-كيا ريو هاتشباك موديل 2023
تمتلك سيارة كيا ريو محرك سعة 1400 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 133 نيوتن/متر، وينتج قوة حصانيه تصل إلي 100 حصان، ومقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 12.5 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 6.0 ثانية.
يبلغ سعر سيارة كيا ريو 71.758 ألف ريال سعودي .
4-بيجو 208 هاتشباك موديل 2023
تعتمد سيارة بيجو 208 علي محرك سعة 1200 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 130 حصان، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل السيارة إلي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية .
يتراوح سعر سيارة بيجو من 81.650 ألف ريال سعودي، إلي 94.300 ألف ريال سعودي .
5-أبارث 595 هاتشباك موديل 2023
تظهر سيارة أبارث 595 بمحرك سعة 1400 سي سي، يخرج عزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 175 حصان، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل السيارة إلي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 6.9 ثانية .
تتوافر سيارة أبارث 595 بسعر يبدا من 130 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 140 ألف ريال سعودي .