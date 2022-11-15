خصومات 25%.. إصدارات الأعلى للشئون الإسلامية في معرض الكتاب بجامعة الأزهر

ينطلق اليوم الثلاثاء معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف وذلك بمقر المكتبة المركزية لجامعة الأزهر ، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وقالت الأوقاف سيضم المعرض عددًا كبيرًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكذلك الموسوعات العلمية في شتى العلوم الشرعية وبلغات متعددة، وذلك لنشر رسالة الإسلام وقيمه السمحة داخليًّا وخارجيًّا وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب.



كما يقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة 25% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وكذلك خصم 20% على جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.



جدير بالذكر أن المعرض ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 25 نوفمبر 2022م .