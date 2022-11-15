شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورا جديدة خلال كواليس اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جيهان خليل، بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان فضي لامع مكشوف الأكتاف والصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها، ووضع أحمر الشفاه .

وبدأت فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، مساء أمس الأول، وحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود.