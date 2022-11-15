حسن الرداد يشارك جمهوره بصور له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نشر الفنان حسن الرداد ، عدة صور له من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن الرداد على الصور: “من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ”.

يذكر أن الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كشف أن المهرجان ليس له علاقة بالسياسة مثلما يحدث فى بعض المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان السينمائى مؤكدا على أن القاهرة السينمائية يهدف الى نشر الحب وقيم الحق.

وأضاف حسين فهمى في مداخلة ببرنامج :على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد: ان مهرجان القاهرة السينمائى يواكب الاحداث وتحديدا قمة المناخ التى تقام حاليا فى شرم الشيخ حيث استعنا بسيارات كهربائية تماشيا مع سياسة المناخ.

وأوضح حسين فهمى : أن حفل الافتتاح، كان من الضروري أن نتذكر فيه النجوم الراحلين عن عالمنا، ومنهم: سمير صبري ومها أبو عوف وهشام سليم وعلي عبد الخالق.

وأشار حسين فهمي إلى المهرجان يعتبر من أهم 14 مهرجانا على مستوى العالم، ولا بد أن من يمثل السينما المصرية يكون على قدر قيمته.