عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يشارك جمهوره بصور له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

نشر الفنان حسن الرداد ، عدة صور له من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وعلق حسن الرداد على الصور: “من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ”. 

يذكر أن الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كشف أن المهرجان ليس له علاقة بالسياسة مثلما يحدث فى بعض المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان السينمائى مؤكدا على أن القاهرة السينمائية يهدف الى نشر الحب وقيم الحق.

وأضاف حسين فهمى في مداخلة ببرنامج :على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد: ان مهرجان القاهرة السينمائى يواكب الاحداث وتحديدا قمة المناخ التى تقام حاليا فى شرم الشيخ حيث استعنا بسيارات كهربائية تماشيا مع سياسة المناخ.

وأوضح حسين فهمى : أن حفل الافتتاح، كان من الضروري أن نتذكر فيه النجوم الراحلين عن عالمنا، ومنهم: سمير صبري ومها أبو عوف وهشام سليم وعلي عبد الخالق.

وأشار حسين فهمي إلى المهرجان يعتبر من أهم 14 مهرجانا على مستوى العالم، ولا بد أن من يمثل السينما المصرية يكون على قدر قيمته.

مصر كهربا شرم الشيخ القاهرة السينمائي الفنان حسن الرداد برنامج على مسئوليتي هشام سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

ترشيحاتنا

كولر يحسم موقفه من إعارة ثنائي الأهلي في يناير

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

سوق المستعمل| 5 سيارات أوتوماتيك تحت 150 ألف جنيه..صور

دعاء قيام الليل للرزق قوي جدا .. ردده بخشوع ويقين

الأهلي يخطط لحسم صفقة الفيل الإيفواري فوفانا

المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ.. كيف تسهم في حماية البيئة مستقبلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

احذر هذه العادة.. أضرار تناول الطعام قبل النوم

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ