أهمية دور الاستشفاء في مونديال قطر .. فيديو

أكد الدكتور تامر ذو الهمة، مخطط الأحمال في نادي سيراميكا كليوباترا، أهمية دور الاستشفاء بالنسبة للاعبي المنتخبات المشاركين في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال تامر ذو الهمة ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مستوى الفريق يبدأ تصاعدي دائما وي،زيد مع توالي المباريات، مشددا:" دور الاستشفاء مهم للغاية في المونديال".

وأضاف :" السعودية تجني ثمار التخطيط الجيد، وأرشح الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم".

واختتم :" خضعت لفترة معايشة في مانشستر سيتي في الإعداد البدني 2019، واستفدت منها كثيرا".