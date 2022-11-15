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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلق رياضي: رونالدو يحتاج إلى التعلم من عمرو دياب| فيديو

رونالدو
رونالدو

توقع المعلق الرياضي محمود أبو الركب، تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال منافسات كأس العالم.

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وأوضح محمود أبوالركب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن رونالدو يستعد جيدا لمنافسات كأس العالم خاصة وأنها النسخة الأخيرة له رفقة منتخب البرتغال.

ويرى أبو الركب، إن الحل الأفضل للنجم البرتغالي، لكي ينهي مسيرته العظيمة هي التتويج بالمونديال مع منتخب البرتغال، والرحيل إلى نابولي الإيطالي، للتتويج بالكالتشيو.


وأتم، قائلا :" رونالدو يحتاج للتعلم من المغني الشهير عمرو دياب، فاللاعب لا يستوعب أنه أصبح كبيرا في السن وهذا ما يجعله يدخل في أزمات كثيرة بسبب ملازمته لدكة البدلاء".

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