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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: نجم الزمالك يعاني من إصابة مزمنة في الركبة

الزمالك
الزمالك

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، تطورات إصابة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر، المذاع على قناة الشمس: "يعانى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك، من إصابة مزمنة في الركبة، وهو الأمر الذى أدى لاستبعاده من المشاركة في الفترة الأخيرة، بعدما تجددت تلك الإصابة.

وأضاف:" يواصل عبد الشافي، تنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد من قبل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعانى منها اللاعب في الركبة.

وتابع: "ويخوض عبد الشافي البرنامج التأهيلي لمدة تتراوح ما بين أسبوع لـ 10 أيام، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

مجدي عبد الغني محمد عبد الشافي نادي الزمالك الزمالك منتخب مصر

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