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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. أحدث ظهور لـ عصام الحضرى على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي ، صورة له بر حسابة الشخصى بموقع انستجرام . 

 

وظهر عصام الحضرى فى الصورة بـ ملابس تدريب منتخب مصر وعلق بوضع ايموشن قلب .  

 

ويذكر ان علق الإعلامي أحمد شوبير، على انتهاء أزمة البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، مع عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي.

وقال أحمد شوبير ، في تصريحات إذاعية "أرى أن عصام الحضري على حق في أزمته مع المدير الفني للمنتخب".

وأضاف: "كان يجب ضم 3 حراس مرمى في معسكر المنتخب حسب ما كان يريد عصام الحضري، وأتعجب من رفض روجير ميكالي ذلك".

واختتم: "منتخب مصر سوف يلعب اللقاء في المغرب ومن الممكن أن يتعرض أي حارس للإصابة، أو إلى فيروس كورونا، فلماذا لا نضم 3 حراس خاصة أن المنتخب لن يلعب مواجهة واحدة".

مصر البرازيل انستجرام عصام الحضري منتخب مصر احمد شوبير

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