شاهد .. أحدث ظهور لـ عصام الحضرى على السوشيال ميديا

نشر عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي ، صورة له بر حسابة الشخصى بموقع انستجرام .

وظهر عصام الحضرى فى الصورة بـ ملابس تدريب منتخب مصر وعلق بوضع ايموشن قلب .

ويذكر ان علق الإعلامي أحمد شوبير، على انتهاء أزمة البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، مع عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي.

وقال أحمد شوبير ، في تصريحات إذاعية "أرى أن عصام الحضري على حق في أزمته مع المدير الفني للمنتخب".

وأضاف: "كان يجب ضم 3 حراس مرمى في معسكر المنتخب حسب ما كان يريد عصام الحضري، وأتعجب من رفض روجير ميكالي ذلك".

واختتم: "منتخب مصر سوف يلعب اللقاء في المغرب ومن الممكن أن يتعرض أي حارس للإصابة، أو إلى فيروس كورونا، فلماذا لا نضم 3 حراس خاصة أن المنتخب لن يلعب مواجهة واحدة".