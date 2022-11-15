رابطة الأندية: هناك تحرك فوري تجاه إزالة لافتة راعي الأهلي بالإسماعيلية

علق ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، إزالة لافتة الشركة الراعية للنادي الأهلي من الإسماعيلية.

وقال سويلم عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «هذا الموضوع ليس بعيدًا عن الرابطة، هناك أمور خارج المستطيل الأخضر، وهذا الموضوع لن يمر بكل تأكيد، وأعتقد أن الرابطة لن تصمت على هذه الواقعة، وسأقوم بعرضه على المسئولين في رابطة الأندية لاتخاذ قرارًا».

أضاف: «الآن لدينا مؤتمر عالمي تحت قيادة الرئيس السيسي، وهناك البعض يسيئ لأسم مصر، ورابطة الاندية حريصة على أي شئ يحدث حتى خارج المستطيل الأخضر، وبعض التجاوزات التي تحدث من بعض الجماهير تتسبب في فتنة».

وأكمل: «لسنا موظفين، نريد تطوير الكرة المصرية، وحدث مثل هذا لن نصمت، واتحدث بصفتي ثروت سويلم عضو مجلس نواب، وكعضو في رابطة الأندية، وكمواطن مصري»

وواصل: سيكون هناك تحرك في هذا الملف، وسنوضح الأمور في الفترة المقبلة، لأنه حال عدم اتخاذ رد فعل، سيتكرر الأمر مرة آخرى».

وأتم: «سيتم بحث الأمر الخاص داخل الرابطة، وبصفة شخصية أرفض هذه التصرفات تمامًا».