عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية: هناك تحرك فوري تجاه إزالة لافتة راعي الأهلي بالإسماعيلية

رابطة الاندية المصرية
رابطة الاندية المصرية

علق ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، إزالة لافتة الشركة الراعية للنادي الأهلي من الإسماعيلية.

txt

ضاق صدره.. محامي عبدالله السعيد يكشف سبب تصريحات اللاعب ضد الأهلي.. فيديو

txt

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

وقال سويلم عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «هذا الموضوع ليس بعيدًا عن الرابطة، هناك أمور خارج المستطيل الأخضر، وهذا الموضوع لن يمر بكل تأكيد، وأعتقد أن الرابطة لن تصمت على هذه الواقعة، وسأقوم بعرضه على المسئولين في رابطة الأندية لاتخاذ قرارًا».

أضاف: «الآن لدينا مؤتمر عالمي تحت قيادة الرئيس السيسي، وهناك البعض يسيئ لأسم مصر، ورابطة الاندية حريصة على أي شئ يحدث حتى خارج المستطيل الأخضر، وبعض التجاوزات التي تحدث من بعض الجماهير تتسبب في فتنة».

وأكمل: «لسنا موظفين، نريد تطوير الكرة المصرية، وحدث مثل هذا لن نصمت، واتحدث بصفتي ثروت سويلم عضو مجلس نواب، وكعضو في رابطة الأندية، وكمواطن مصري»

وواصل: سيكون هناك تحرك في هذا الملف، وسنوضح الأمور في الفترة المقبلة، لأنه حال عدم اتخاذ رد فعل، سيتكرر الأمر مرة آخرى».

وأتم: «سيتم بحث الأمر الخاص داخل الرابطة، وبصفة شخصية أرفض هذه التصرفات تمامًا».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

ترشيحاتنا

عبدالجليل: الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب والموقف الحالي أحزنني

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

أوكرانيا والطاقة والصين.. مسئول أمريكي يكشف عن أهم ملفات قمة العشرين

الصين تكشف تفاصيل القمة بين بايدن وشي جين بينج

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 15-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ