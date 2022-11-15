إعلامي: لا توجد أزمة في وضع إعلانات رعاة أي ناد ببرج الجزيرة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لا أزمة مطلقًا في وضع لافتات إعلانية تخص أي نادٍ بمواجهة نادٍ آخر، حتى لو الأمر حدث أمام النادي الأهلي أو على برج الجزيرة.

وقال شبانة عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: « لا توجد أي أزمة في وضع الإعلانات لأندية آخرى بالقرب من النادي الأهلي».

وتابع: «أقول للأندية، ضعوا إعلاناتكم فوق برج الجزيرة فلن يتحدث أحد، نحن شعب راقٍ جدًا، وهناك جماهير كثيرة لديها شغف بالكرة المصرية».

وأضاف: «هناك أندية تواجه أزمة في عقود الرعاية، وهذا بسبب تلك الأحداث، وما يحدث على الساحة الرياضية، والتراشق والاتهامات في الوسط الرياضي».

وواصل: «يجب أن نعمل من أجل بلدنا، ومسئولي الدولة يعملون بكل قوة في الفترة الحالية لمواجهة كافة التحديات، ولذلك علينا أن نقف بجوارهم».