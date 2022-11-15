600 مليون دولار تسددها شركات الطيران الأمريكية بسبب التأخيرات منذ بدء كورونا

أعلنت وزارة النقل الأمريكية أن شركات الطيران الأمريكية سددت أكثر من 600 مليون دولار لمئات الآلاف من الركاب، بسبب إلغاء أو تغيير مواعيد الرحلات، منذ بدء جائحة كورونا "كوفيد-19".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا جاء متزامنا مع إعلان الهيئات التنظيمية الأمريكية أنها قررت معاقبة عدد من شركات الطيران ممن تعتبرها خالفت القوانين التي تحدد استرداد قيمة التذاكر ومواعيد سدادها.

وأضافت أن هذا يأتي كذلك بينما تجاهد شركات الطيران من أجل الاستفادة من زيادة الطلب على السفر بالجو.

وأعلنت وزارة النقل أنها أصدرت غرامات بقيمة 25ر7 مليون دولار ضد ست شركات بسبب التأخيرات الكبيرة في دفع هذه الغرامات للركاب.

وبهذا يصل الحجم الإجمالي للغرامات في عام 2022 إلى 1ر8 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالمقارنة بالغرامات المدنية بالنسبة لبرنامج حماية المستهلكين.