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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال.. زيزو يستعد لـ مواجهة منتخب بلجيكا.. ورضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

النجاح دايما بيقتل.. رضوى الشربينى توجه رسالة لجمهورها | شاهد

 

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لـ جمهورها ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

عبد الله جمعة يشارك جمهوره بصورة له من داخل الجيم

 

نشر عبد الله جمعة ظهير أيسر  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

زيزو يستعد لـ مواجهة منتخب بلجيكا.. شاهد

 

نشر أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

حسن الرداد يشارك جمهوره بصور له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

 

نشر الفنان حسن الرداد ، عدة صور له من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

مصر الزمالك مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي الفنان حسن الرداد أحمد سيد زيزو رضوي الشربيني

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