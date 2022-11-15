أخبار السوشيال.. زيزو يستعد لـ مواجهة منتخب بلجيكا.. ورضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لـ جمهورها ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

نشر عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

نشر أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

نشر الفنان حسن الرداد ، عدة صور له من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.