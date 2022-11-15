البرلمان العربي يدين القصف الصاروخي لإقليم كردستان بالعراق

أدان البرلمان العربي ، الهجوم الصاروخي والمدفعي من قبل الجمهورية الإيرانية على بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان بجمهورية العراق، والذي أدى إلى وفاة عدد من الشهداء والمصابين.

وشدد البرلمان العربي على أن هذا الاعتداء الغاشم يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ولسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار، مؤكدا على رفضه التام للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأكد البرلمان العربي تضامنه مع جمهورية العراق لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة الأراضي العراقية ، معربا عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.