لتشابه طبيعتها مع القمر والمريخ.. شاهد|رواد فضاء يتدربون في إحدى جزر الكناري

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ رواد فضاء يتدربون في إحدى جزر الكناري لتشابه طبيعتها مع القمر والمريخ.

بحقول الحمم البركانية السوداء والفوه والتدفقات البركانية، تتشابه جيولوجيا لانزاروتي بشكل كبير مع طبيعة القمر والمريخ، لدرجة أن وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أرسلتا رواد فضاء إلى هذه الجزيرة لتدريبهم.

وتسعى "بانجيا"، التي سمّيت تيمّنا باسم القارة العملاقة القديمة، إلى منح رواد الفضاء، وكذلك مهندسو الفضاء والجيولوجيون، المهارات اللازمة للذهاب في بعثات إلى كواكب أخرى.

يتعلّم المتدرّبون طريقة تحديد عينات الصخور وجمعها، وإجراء تحليل حمض نووي في الموقع للكائنات الدقيقة، وإبلاغ مركز التحكم في المهمة بما توصلوا إليه.

