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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الأهلي السابق: منتخب الناشئين قدم ما عليه أمام المغرب.. وأتمنى عدم تسريحه

منتخب مصر
منتخب مصر

قال أحمد فوزي حارس مرمى فريق الأهلي السابق، إن منتخب الناشئين قدم ما عليه في مباراة منتخب المغرب، خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا، وفقًا لإمكانيات اللاعبين الحاليين.

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وأضاف فوزي، عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»: «منتخب الناشئين دائمًا يكون نواة للمنتخب الأول وأتمنى ألا يتم تسريح هذه المجموعة من اللاعبين والاستفادة منهم في المستقبل في مختلف منتخبات مصر».

وتابع: «أتمنى ألا يعتمد مدربي المنتخبات على المجاملات، في اختياراتهم للاعبين حتى لا يكون ذلك على حساب الكرة المصرية».

المغرب إلى كأس أمم إفريقيا بالفوز على منتخب مصر للناشئين 2-1

 

خسر منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس امم أفريقيا ليرافق أسود الأطلس منتخب الجزائر إلي أمم أفريقيا.

تقدم منتخب المغرب على نظيره منتخب مصر للناشئين بهدفين دون رد فى المباراة المقامة  فى تصفيات شمال أفريقيا.

منتخب المغرب بقيادة نجم منتخب المغرب السابق واللاعب المونديالي "سعيد شيبا" تقدم على منتخب مصر للناشئين بهدفين مقابل لا شيء.

وأحرز أيمن أمير عبدالعزيز هدف منتخب مصر للناشئين الأول فى شباك منتخب المغرب في الدقيقة 58 فى المباراة المقامة بينهما فى الجولة الثالثة بتصفيات شمال افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا . 

احمد فوزى فريق الاهلي منتخب الناشئين منتخب المغرب لأمم أفريقيا

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