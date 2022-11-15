الرئيس الصيني أمام قمة العشرين يدعو لوقف تسييس قضايا الغذاء والطاقة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم /الثلاثاء/ إن العالم يجب أن يعارض بحزم محاولة تسييس قضايا الغذاء والطاقة أو استخدامها كأدوات وأسلحة.



وأشار الرئيس الصيني - خلال كلمته اليوم، في قمة مجموعة العشرين في بالي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إلى أن أمن الغذاء والطاقة هو التحدي الأكثر إلحاحا في التنمية العالمية، مضيفا أن السبب الجذري للأزمة الحالية ليس الإنتاج أو الطلب، بل تعطيل سلاسل التوريد والتعاون الدولي.



ولفت إلى أن المخرج من ذلك هو أن تقوم جميع الدول، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، بتعزيز التعاون بشأن الإشراف على السوق وتنظيمه، وبناء شراكات بشأن السلع، وتطوير سوق سلع مفتوحة ومستقرة ومستدامة، والعمل معا لتحرير سلاسل التوريد واستقرار أسعار السوق.

ودعا إلى رفع العقوبات الأحادية، وإلغاء القيود المفروضة على التعاون العلمي والتكنولوجي ذي الصلة.