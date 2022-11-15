عرض عالمي أول لفيلم "لا أريد أن أستحيل غبارًا" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يعرض اليوم فيلم " لا أريد أن أستحيل غبارًا " المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، لأول مرة عالميًا.

فيلم " لا أريد أن أستيحل غبارًا " لـ إيفان لوينبرغ ، وإنتاج المكسيك، الأرجنتين، وتدور أحداث الفيلم حول "بيجو" التي يسيطر الملل على حياتها، وتخشى أن تتحول إلى شخص بال قيمة في الحياة، ولكن مجريات الأمور قد تتغير إذ تعلن مجموعة التأمل حديثة العهد المنتسبة إليها عن كارثة كبيرة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 86 دقيقة، في الساعة الـ 9:45 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 مستمرة حتى يوم

22 نوفمبر الجاري.