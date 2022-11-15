الوقاية أمان.. الدفاع المدني السعودي تدعو المواطنين والمقيمين للحذر أثناء تساقط الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بـ السعودية، الجميع، إلى الحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب بعض المناطق، وذلك تحت وسم “الوقاية أمان”.

وقالت المديرية السعودية، عبر حسابها على "تويتر": “أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.

في سياق متصل؛ توقعَ الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، أن حالة جوية ممطرة تبدأ غدا، الأربعاء 22 ربيع الآخر 1444هـ، وتؤثر في أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف وتبوك وعسير والباحة وجازان والقصيم.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة، قوتها على الشمالية الشرقية والكويت والعراق يعقبها انخفاضٌ في الحرارة”.