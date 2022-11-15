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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء قادم.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة، وذلك لتعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي.

وأضافت أن المنخفض سيتسبب في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستعمل على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، لنشهد أجواءً معتدلة نهارا، مائلة للبرودة ليلا.

وأوضحت أنه سيكون هناك اختلاف واضح في درجات الحرارة بين فترة النهار والليل، تصل إلى 10 درجات مئوية، منوهة إلى أن كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط معرضة لتساقط الأمطار المتوسطة.

وتابعت: “اليوم سنشهد أمطارا واضحة في محافظات المطلة على البحر المتوسط والمحافظات الداخلية أيضا”، مشيرة إلى أنه بداية من غد، الأربعاء، ستقل حدة الأمطار.
 

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة منار غانم اخبار التوك شو

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