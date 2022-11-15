عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبان خضراء ونقل مستدام.. شرم الشيخ على غرار مدريد ولندن|تفاصيل

قمة المناخ بمدينة
قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ

أكد حسام الدين محمود، متخصص سياسات مناخية، أنه منذ اهتمام مصر بقضية المناخ وجعلها كأولوية بالنسبة لها، جعلت مدينة شرم الشيخ التي وقع عليها الاختيار لتكون على غرار المدن الأخرى مثل مدريد ولندن وغيرهم من المدن الأخرى، لعمل تحول كامل للأخضر، وذلك لتكون قادرة على استيعاب قمة المناخ كوب 27.


وأضاف "محمود" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر لها مكانة دولية كبيرة مما جعلها موقع اختيار الدول لاستضافة هذه القمة، وهذا يعكس مدى الثقة الكبيرة بالدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن كل ما قدمته مصر منذ يناير الماضي في عام 2022 جعل من شرم الشيخ مدينة خرافية تضم المباني الخضراء والإنارة بالطاقة الجديدة والنقل المستدام وغيرها.
 

وجدير بالذكر أن  مؤتمر قمة المناخ "Cop 27" يواصل فعالياته وجلساته، التي تعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
 

وخصصت القمة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، قضايا إشراك المجتمع المدني ولضمان دمج وجهات نظرهم ووجهات نظرهم بطريقة هادفة، كما يستعرض "COP 27" جميع جوانب الطاقة وعلاقتها بتغير المناخ وذلك في مناقشات وجلسات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل في قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة في المستقبل، كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة التحول العالمي العادل المتصور في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.
 

المناخ قمة المناخ cop 27 شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الشتاء قادم.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الأسرة الحاكمة في قطر لإخفاء خيام الجعة

أجبر الطلاب على الغياب.. تفاصيل دور البرد المنتشر بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

فيروس التنفسي المخلوي يضرب الأطفال.. ويشبه نزلات البرد.. اكتشف الأسباب والأعراض وأفضل علاج

الإصابة بالفشل الكلوي .. تحذير من الجمع بين تلك الأدوية لعلاج دور البرد المنتشر

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" 

القوي العاملة: 2.1 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لـ421 ألف عامل

بعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون بـ300 جنيه علاوة غلاء شهريا؟

مستشار الرئيس للصحة: المخلوي التنفسي يسبب التهابات رئوية حال إهماله

إعارة في يناير.. شوبير يكشف حقيقة رحيل ميسي عن الأهلي

تدهور صحته.. إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب السكري وارتفاع ضغط الدم.. 3 أعراض لقرحة القدم |تفاصيل

حقيقة إلغاء الدراسة .. طرق انتقال العدوى للفيروس التنفسي تثير ذعر الأمهات

إطلالة مثيرة.. ميريام فارس بـ تيشيرت كرة القدم قبل كأس العالم

حتى لا تندم| لصحة الرجال.. 5 اختبارات يجب إجراؤها بعد 18 عامًا

فيديو

سمية الخشاب: أعيش حالة من النشاط الفني بـ أرواح خفية والتاروت| خاص

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ