مبان خضراء ونقل مستدام.. شرم الشيخ على غرار مدريد ولندن|تفاصيل

أكد حسام الدين محمود، متخصص سياسات مناخية، أنه منذ اهتمام مصر بقضية المناخ وجعلها كأولوية بالنسبة لها، جعلت مدينة شرم الشيخ التي وقع عليها الاختيار لتكون على غرار المدن الأخرى مثل مدريد ولندن وغيرهم من المدن الأخرى، لعمل تحول كامل للأخضر، وذلك لتكون قادرة على استيعاب قمة المناخ كوب 27.



وأضاف "محمود" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر لها مكانة دولية كبيرة مما جعلها موقع اختيار الدول لاستضافة هذه القمة، وهذا يعكس مدى الثقة الكبيرة بالدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن كل ما قدمته مصر منذ يناير الماضي في عام 2022 جعل من شرم الشيخ مدينة خرافية تضم المباني الخضراء والإنارة بالطاقة الجديدة والنقل المستدام وغيرها.



وجدير بالذكر أن مؤتمر قمة المناخ "Cop 27" يواصل فعالياته وجلساته، التي تعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.



وخصصت القمة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر، قضايا إشراك المجتمع المدني ولضمان دمج وجهات نظرهم ووجهات نظرهم بطريقة هادفة، كما يستعرض "COP 27" جميع جوانب الطاقة وعلاقتها بتغير المناخ وذلك في مناقشات وجلسات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل في قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة في المستقبل، كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة التحول العالمي العادل المتصور في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.

