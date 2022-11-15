إيران بـCOP27: تغير المناخ يسبب تحديات خطيرة على جميع شعوب العالم|فيديو

أكد نائب رئيس جمهورية ايران، أن تغير المناخ يسبب تحديات خطيرة على جميع شعوب العالم، وأن المرونة مع الدول النامية، يمثل عنصراً أساسية للتخفيف والتكيف وبناء القدرات، والمسئولية التاريخية للبلاد المتقدمة.

وأضاف نائب رئيس جمهورية إيران، خلال كلمته في جلسة اليوم خلال فعاليات قمة المناخCOP27 : "يجب أن نتذكر مبدأ المسئوليات المشتركة، وفقاً للقدرات، وجمهورية إيران الإسلامية تتفق على هذا المبدأ".

وأشار رئيس جمهورية إيران إلى أن ظواهر الطقس المتطرف، و التي منها موجات الحرارة، يتوقع أن تزداد في وسط و غرب أسيا، حتى عام 2100، مؤكداً أن الدراسات الإقليمية تبرهن على أن ظواهر الطقس المتطرف مثل الفيضانات، و الجفاف و العواصف الترابية، أصبحت منتشرة و كثيرة التكرر، وذلك يضع العالم أمام تهديدات خطيرة.

وأوضح نائب رئيس جمهورية إيران، أن الأوضاع الخاصة بالبلاد النامية تحتاج، إلى مزيد من الأهتمام، ويجب إعطائها الدعم المناسب لها، وذلك لتتمكن من مواصلة مواجهتها للتغيرات المناخية، لافتاً إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا تؤكد على ضرورة وجود نظم للطاقة ذات سمات الاستدامة البيئية.