بايدن يأسف لسقوط قتلى ومصابين بحادث جامعة فرجينيا ويتعهد بتقييد حيازة الأسلحة

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ببالغ الحزن والأسى عن خالص تعازيهما في مقتل ثلاثة شبان إثر واقعة إطلاق نار بجامعة فيرجينيا.



وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/، أن بايدن وزوجته عبرا عن أعمق تعازيهما لعائلات وأصدقاء وجيران الضحايا القتلى والمصابين في حادث إطلاق النار، وأكد بايدن، تواصل مسؤولي الإدارة الأمريكية بالمسؤولين الحكوميين والمحليين بشأن هذه الواقعة، معبرا عن امتنانه لاستجابة السلطات السريعة على هذا الهجوم.



وأضاف أن عددا كبيرا جدًا من العائلات في جميع أنحاء أمريكا يتحملون "العبء المروع" لعنف السلاح.

ووفقا للبيان، كان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق من هذا العام، أهم قانون يقيد حيازة السلاح منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تاريخية أخرى.



وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة بذل المزيد في هذا الصدد، قائلا: "نحن بحاجة إلى سن حظر على الأسلحة الهجومية لإزالة أسلحة الحرب من شوارع أمريكا".



وكانت جامعة فرجينيا الأمريكية قد شهدت، أمس، إطلاق نار؛ أسفر عن مقتل 3 من الطلاب، وهم لاعبون في فريق كرة القدم الخاص بالجامعة، بالإضافة إلى إصابة لاعبين آخرين، فيما قالت السلطات إن المهاجم طالب في الجامعة وكان عضوا سابقا في الفريق.

