عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير البيئة الهندي: العالم يمر بمنعطف حرج في الكفاح المشترك لمواجهة تغير المناخ

صدى البلد

أكد وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في حكومة الهند الاتحادية بهوبيندر ياداف، أن العالم يمر بمنعطف حرج في الكفاح المشترك لمواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الفعالية التي أقيمت بجناح الهند بمؤتمر المناخ بعنوان "إدراك مفهوم نمط حياة من أجل البيئة" بالتعاون بين كل من الهند ومنظمة الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة في الهند).

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان صحفى اليوم، الثلاثاء - أن الوزير قال، خلال الفعالية، إن هذا المنعطف لا يتطلب جهوداً حكومية فحسب، ولكن أيضاً مساهمة جميع الأطراف المعنية، بل وكل فرد في سبيل ضمان كوكب مستدام يتسم بالعدالة، وأوضح أن شعار "نمط حياة من أجل البيئة" الذي أطلقه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يضع المساهمة الفردية في مركز الصدارة لإيجاد حل للمشكلات الناتجة عن تغير المناخ.

وأضاف: "تمثل كل من مصر والهند حضارتين عريقتين عمرهما مئات السنين، وتتضمن ثقافتهما وتقاليدهما ممارسات وأنماط حياة مستدامة، وفي ظل القيادة الحكيمة لناريندرا مودي، أظهرت الهند للعالم أن حماية البيئة هي حجر الزاوية في عملية صنع السياسات في الهند".

وأوضح الوزير الهندى أن مبادرة "نمط حياة من أجل البيئة" تجعل المعركة ضد تغير المناخ معركة ديمقراطية يمكن لكل شخص المشاركة فيها في حدود قدراته، داعيا قادة ومواطني العالم إلى تبني فلسفة "نمط حياة من أجل البيئة" ودعم التغيير الذي يبتغون رؤيته في العالم.

وتابع: "كوكبنا واحد، ولكن جهودنا يجب أن تكون كثيرة - أرض واحدة وجهود كثيرة"، مشددا على استعداد الهند لدعم أي جهد من أجل بيئة أفضل وتعزيز الصحة العالمية.

وأشارت السفارة، فى بيانها، إلى أن الفعالية شهدت أيضاً تدشين موجز وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "براياس سي برابهاف تاك – من الاستهلاك غير الواعي إلى الاستغلال الواعي"، ويقدم الموجز إطاراً لـ "نمط حياة من أجل البيئة" لتوجيه الحكومات والمؤسسات والمجتمعات نحو الاستغلال الواعي للموارد؛ حيث يلقي الموجز الضوء على أفضل الممارسات التراثية الهندية التي تجسد روح "نمط حياة من أجل البيئة" في مجالات الاستهلاك المسئول عن طريق الأخذ قدر الاحتياج، واستخدام المنتجات حتى نهاية عمرها، وإعادة استخدام أو تدوير ما تبقى؛ والاقتصاد الدائري لتحسين كفاءة الموارد، وتقليل النفايات والانبعاثات الغازية من أجل تقليل البصمة الكربونية وتحسين البصمة البيئية.

كما يركز الموجز على الحياة في انسجام مع الطبيعة عن طريق تطبيق فلسفة "فاسودهايف كوتومبكام" (العالم أسرة واحدة) والعيش مع إبداء التعاطف مع جميع الكائنات الحية، فضلا عن الإدارة المستدامة للموارد من خلال الاستغلال الواعي والمقصود للموارد المتاحة وتقليل الاستهلاك المفرط وتعزيز الوصول العادل للموارد؛ والتعايش والتعاون بين الدول والمجتمعات من خلال تشجيع العلوم والابتكار وتبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات والحفاظ على أنظمة المعرفة التقليدية.

وكان رئيس الوزراء الهندي أطلق شعار "نمط حياة من أجل البيئة" في 20 أكتوبر 2022، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العفو الرئاسي: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا

مات طفلها أمام عينيها.. تفاصيل إنهاء أم لحياتها حزنا على ولدها|القصة كاملة

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

بعد تصديق الرئيس.. حظر الجمع بين العلاوة الاستثنائية 2022 ومنحة غلاء المعيشة

قرار عاجل من الأسرة الحاكمة في قطر لإخفاء خيام الجعة

أجبر الطلاب على الغياب.. تفاصيل دور البرد المنتشر بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

الشتاء قادم.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء: 1.7 تريليون دولار خسائر العالم سنويا بسبب أزمة المناخ

قبل انطلاق المونديال.. فيليب لام يهاجم قطر بسبب تجريم المثلية الجنسية

قصص زواج وطلاق وقتل وخيانة.. حكايات ولعنات قصر عائشة فهمي بالزمالك

وزيرة البيئة: إنتاج آليات وحلول تكنولوجية مصممة لتوفير مسارات مستدامة منخفضة الكربون

مستعدون للتفاوض.. لافروف يتهم الغرب بمحاولة "تسييس" إعلان مجموعة العشرين

خالد عبدالغفار: إدراج خدمات الصحة النفسية بالعيادات المسائية في المستشفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار عاجل بشأن السيطرة على انتشار الفيروس التنفسي المخلوي في المدارس

الإمساك مؤشر للإصابة بسرطان الأمعاء.. تجنبه قدر المستطاع

طبق يتجاهله الكثير في الشتاء.. يرفع مناعتك ويحميك من السرطان

مطرز بالكريستال وسعره 400 ألف جنيه.. فستان مايان السيد يثير السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

فرح مافيهوش راجل.. حفل زفاف في دولة عربية يثير جدلا| فيديو جراف

بطولة توم هانكس.. كيف انتهت حياة مهران كريمي بطل "ذا ترمينال" الحقيقي بمطار باريس؟|فيديو جراف

سمية الخشاب: أعيش حالة من النشاط الفني بـ أرواح خفية والتاروت| خاص

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ